РИАМО - 29 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что Кремль не станет принимать участие в следственных мероприятиях, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает Газета.ru.

Следователи начали допрашивать пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по столице по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«И пока никакого намерения у нас, и возможности, собственно, вмешиваться в эту следственную работу нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос о допросе экс-сотрудников полиции.

Он добавил, что СК проведет расследование самостоятельно.

По его слом, целью следователей является поиск виновных, нарушивших закон, а также выявление подробностей обстоятельств дела.

Летом прошлого года в столице по подозрению в сбыте наркотиков задержали Голунова, после его отправили под домашний арест. Ситуация вызвала огромный общественный резонанс, через несколько дней уголовное дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении. Голунова освободили.