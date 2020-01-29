РИАМО - 29 янв. В Подмосковье действуют 12 центров «Мой бизнес», в дальнейшем они должны появиться в каждом городском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Во всех муниципалитетах, сейчас пока 12, должны быть созданы центры «Мой бизнес». Там помогают зарегистрировать компанию или оформить заявку на получение льгот и субсидий», - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья в среду.

Он подчеркнул, что желательно открывать офисы «Мой бизнес» при многофункциональных центрах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.