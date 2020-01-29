РИАМО - 29 янв. В Московской области каждый год создают порядка 60 тысяч рабочих мест, но этот темп нужно увеличить до 100 тысяч, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор в среду выступил с традиционным обращением к жителям Подмосковья.

«Наша задача в Московской области - ежегодно держать темп создания рабочих мест на уровне 100 тысяч. Мы пока создаем 50-60 тысяч, в отдельный год создали 70 тысяч рабочих мест», - сказал Воробьев.

В этом году в Московской области планируют ввести 4 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, всего около 960 объектов.

Губернатор в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.