РИАМО - 29 янв. На территории Московской области находятся 49 колледжей, из них 12 вошли в топ-100 лучших в России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор в среду выступил с традиционным обращением к жителям Подмосковья.

«Сегодня почти половина девятиклассников в Подмосковье хотела бы продолжить учебу в колледже, получить рабочую специальность. Всего в Московской области 49 колледжей, 12 из них входят в топ-100 лучших в России. Конкурс там уже 4-5 человек на место», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе необходимо продолжить партнерство с ключевыми предприятиями, чтобы каждый выпускник гарантированно получил достойную работу и зарплату.

«У нас уже есть успешные примеры. Это колледжи, где готовят кадры для аэропортов Домодедово, Шереметьево, завода Mercedes. В прошлом году мы реализовали совместный проект с «Ростелекомом» в Красногорске и с Hino в Химках», - добавил Воробьев.

По его словам, в 2020 году в Подмосковье продолжат модернизировать колледжи.

«Отдельное внимание мы стараемся уделять развитию наших университетов. Сейчас три подмосковных вуза входят в (топ - ред.) 100 лучших в стране», - уточнил Воробьев.

Губернатор в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.