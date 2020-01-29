РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Трех беспризорных собак отловили на Нефтебазовском проезде подмосковного Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отловить безнадзорных собак на Нефтебазовском проезде, дом №10. Он отметил, что по данному адресу обитает стая собак.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории Нефтебазовского проезда, дом 8 и сообщает, что по данному обращению был произведен отлов безнадзорных животных в количестве трех особей», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.