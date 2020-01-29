РИАМО - 29 янв. Снежный покров в столице вырос до 10 сантиметров из-за прошедшего снегопада, на метеостанции ВДНХ высота сугробов увеличилась с 4 до 8 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

За 27 и 28 января в Московском регионе выпало 6-7 миллиметров осадков. В столице установился снежный покров, который сохранится до весны.

«На улице слабый мороз, поэтому выпавший снег не тает. И если 28 января высота снега (по данным станции ВДНХ) была всего 4 сантиметра, то сейчас снежный покров вырос до 8 сантиметров. В Тушине снега еще больше, 9 сантиметров, а в Конькове - 10 сантиметров. Лишь в центре Москвы снега мало. На Балчуге высота снежного покрова составляет 5 сантиметров», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни снега прибавится: 30 января будет пасмурно, ожидается снег. Температура составит около 0 градусов.