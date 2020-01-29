РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. В подмосковном Подольске завершили общественные обсуждения правил землепользования и застройки, заключение опубликуют на сайте администрации городского округа и в других официальных источниках, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В Подольске завершилась процедура принятия предложений и замечаний по обсуждаемому проекту: «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Подольск Московской области».

"Заключение о результатах общественных обсуждений опубликуют в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместят в официальных печатных изданиях, на официальном интернет-сайте администрации городского округа Подольск и на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации, – говорится в сообщении.

Общественные обсуждения проходили с 21 ноября 2019 года по 24 января 2020 года, встречи с жителями состоялись по трем адресам: 29 ноября – в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 20, в ДК «Машиностроитель»; 6 декабря – на улице Кирова, 4, в концертном зале администрации; 20 декабря – в поселке Быково на улице Центральная, 5, в теротделе «Стрелковский».

Правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. В нем устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. До утверждения правил землепользования и застройки в обязательном порядке по их проекту проводятся публичные слушания.