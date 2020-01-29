РИАМО - 29 янв. В Подмосковье с 1 сентября планируют открыть военно-патриотический лагерь «Авангард», ежегодно в нем будут учиться 30 тысяч школьников из Москвы и области, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев в среду выступил с традиционным обращением к жителям Подмосковья.

«Вместе с министерством обороны и правительством Москвы мы реализуем еще один очень чувствительный и важный проект патриотического воспитания. И с 1 сентября запустим военно-патриотический лагерь «Авангард», - сказал Воробьев.

Он отметил, что каждый год 30 тысяч школьников из Москвы и Подмосковья в возрасте 15 лет будут проходить обучение в этом центре.

Губернатор в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.