РИАМО - 29 янв. В столичном аэропорту Внуково с 1 января проверили более 7 тысяч пассажиров из Китайской Народной Республики, всего же было обследовано около 150 тысяч пассажиров из Юго-Восточной Азии, сообщила в среду руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

В Китае появился и быстро распространился новый коронавирус 2019-nCoV. По всему миру им заразились уже порядка 6 тысяч человек, погибли из-за инфекции более 130 человек. В России пока не подтвердилось ни одного случая заболевания.

«За этот период времени нами проверено и рассмотрено 22 рейса, которые прилетели из КНР - более 7 тысяч пассажиров. Больных мы не выявили (по данным - ред.) на 29 число», - сказала Андреева в ходе заседания Мосгордумы.

Она добавила, что усилен контроль за всеми рейсами, прибывающими из Юго-Восточной Азии. За все время зараженных новым вирусом не обнаружено.