РИАМО - 29 янв. Около 70 тысяч компаний и предпринимателей участвуют в закупочных процедурах в Московской области каждый год, отчетность в этом процессе в регионе перевели в цифровой вид, сообщил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Еще одно направление работы с бизнесом – закупки. Здесь с Московской областью ежегодно взаимодействуют 70 тысяч компаний и предпринимателей. Это контракты на 500 миллиардов рублей. Раньше главная сложность заключалась в исполнении этих контрактов», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

Он отметил, что раньше каждый предприниматель сдавал отчеты в бумажном виде, чтобы получить деньги, но сейчас процесс перевели в цифровой вид, что практически свело к минимуму просрочки по оплате.

«Следующая цель, которую планируем достичь, – чтобы оплата производилась без участия чиновника, полностью в автоматическом режиме. Это будет высший пилотаж», - подчеркнул Воробьев.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил полностью освободить бизнес от бумажной волокиты и перевести отчетность в электронный вид.

Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так — в ежедневном режиме общения с людьми — вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.