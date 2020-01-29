РИАМО - 29 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил полностью обеспечить чистой водой микрорайон Железнодорожный в Балашихе, Орехово-Зуево и Богородский городской округ.

Воробьев в среду выступил с традиционным обращением к жителям Подмосковья.

«Еще один чувствительный вопрос – чистая вода. Вы помните, в 2014 году у почти 2 миллионов жителей Подмосковья текла ржавая вода с высоким содержанием железа и других примесей. Чтобы улучшить ситуацию, мы построили и реконструировали более 300 водозаборных узлов», - сказал Воробьев.

По его словам, в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, Орехово-Зуеве, Богородском городском округе стоит задача полностью переключиться на Восточную систему водоснабжения.

Он отметил, что также необходимо продолжить программу по строительству ВЗУ. Тема чистой воды должна раз и навсегда уйти из повестки в регионе.

Губернатор в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.