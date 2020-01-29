РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 янв. Воспитанники детского сада №39 «Лучик» Балашихи благодаря наступлению снежной погоды сделали свои первые в текущем году снежные постройки, среди которых оказался корабль с мачтой и российским флагом, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Первые постройки из снега с наступлением снежной погоды сделали воспитанники старшей группы «Солнышко» в детском саду №39 «Лучик» в Балашихе. Дети с помощью лопат и формочек смогли построить фигуру в виде корабля и дополнить ее мачтой из деревянной палки и российским флагом», – говорится в сообщении.

Дети также раскрасили красками части полученного снежного корабля.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Балашиха Детский сад №39 «Лучик» начал свою работу в 1968 году.