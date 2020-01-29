РИАМО – 29 янв. Информация о переезде переезд федеральных органов власти из Москвы в регионы не подтвердилась, передает Газета.ru.

Ранее на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию России обсуждалась возможность для усиления роли субъектов размещения федеральных министерств в регионах.

«Речь об этом не идет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов.

Поправки к Конституции президент РФ Владимир Путин анонсировал во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их предлагается вынести на общероссийское голосование.

Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок Андрей Клишас отметил, что проголосовать можно будет только за или против всего пакета поправок сразу.