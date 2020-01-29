РИАМО - 29 янв. Полигоны «Ядрово» и «Лесная» будут закрыты в текущем году, при этом жителей территорий в пятикилометровой зоне от полигонов освободят от оплаты за вывоз мусора в течение года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор в среду выступил с традиционным обращением к жителям Подмосковья.

«На сегодня закрыты 28 из 39 старых свалок. Поручаю министерству ЖКХ в 2020 году, Евгений Акимович (Хромушин - ред.) сам закроет «Ядрово» в Волоколамске и «Лесную» в Серпухове», - сказал Воробьев.

Он отметил, что жители этих территорий испытывают серьезный дискомфорт от работы полигонов.

«И в 2020 году для людей, которые проживают в пятикилометровой зоне, включая города Волоколамск и Серпухов, поручаю полностью отменить плату за вывоз ТБО», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что полигоны не просто закроют, их рекультивируют.

«Это большая работа, современные технологии и серьезные финансовые ресурсы. Неслучайно, работы по рекультивации входят в один из ключевых национальных проектов президента», - уточнил Воробьев.

Губернатор в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.