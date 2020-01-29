РИАМО - 29 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил основные проекты 2020 года по строительству дорог в регионе, среди них Путилковское шоссе, путепровод в Дедовске и развязка в Новой Трехгорке.

«В 2020 году мы завершим реконструкцию Путилковского шоссе. Достроим путепровод в Дедовске. И закончим развязку в Новой Трехгорке. Она улучшит транспортную доступность для 30 тысяч человек и обеспечит дополнительный выезд на северный обход Одинцова», - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья в среду.

Он отметил, что также будет введен первый этап Репинской развязки в Химках. Дорога соединит Старые и Новые Химки. Строительство этого объекта лично поддержал президент России Владимир Путин.

«Мы начнем строительство нового моста в Воскресенске. Продолжим реконструкцию Октябрьского проспекта в Люберцах и улицы Туполева в Жуковском. После завершения работ дорожная ситуация в этих городах должна заметно измениться, как это произошло в Красногорске после запуска развязки на Волоколамском шоссе. В этом году начнется долгожданное строительство северного обхода Лобни. Это, пожалуй, самый загруженный город сегодня», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что власти также слышат большой запрос на реконструкцию Щелковского шоссе.

«И поверьте, делаем все, чтобы решить этот вопрос. Буду информировать вас о продвижении проекта», - заключил губернатор.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.