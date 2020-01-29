РИАМО - 29 янв. В текущем году в Московской области коттеджные поселки и частные дома переведут на раздельный сбор отходов, также будет устранены все перекосы в системе оплаты за сбор мусора, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор в среду выступил с традиционным обращением к жителям Подмосковья.

«Задача на 2020 год – подключить к раздельному сбору коттеджные поселки и индивидуальные жилые дома. Важно устранить все несправедливости и перекосы в системе оплаты за сбор отходов. И дать людям возможность платить по факту вывоза – ровно за то количество, которое они произвели. Обращаю на это внимание блока ЖКХ и региональных операторов», - сказал Воробьев.

Ранее он отмечал, что в многоквартирных домах региона система раздельного сбора отходов заработала. Благодаря этому 12% всего мусора не попала на полигоны и не загрязняет природу.

Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.