РИАМО - 29 янв. В текущем году в Московской области коттеджные поселки и частные дома переведут на раздельный сбор отходов, также будет устранены все перекосы в системе оплаты за сбор мусора, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Губернатор в среду выступил с традиционным обращением к жителям Подмосковья.
Ранее он отмечал, что в многоквартирных домах региона система раздельного сбора отходов заработала. Благодаря этому 12% всего мусора не попала на полигоны и не загрязняет природу.
Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.
«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии