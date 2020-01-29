РИАМО - 29 янв. В Подмосковье в 2020 году начнут реконструкцию Щелковских очистных сооружений, уже были модернизированы 16 очистных сооружений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году в рамках нацпроекта мы начинаем масштабную реконструкцию Щелковских очистных сооружений. Мы получили порядка 16 миллиардов рублей в рамках национального проекта», - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям.

Он отметил, что также были модернизированы еще 16 очистных сооружений.

Подмосковье участвует в 11 национальных проектах, которые направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также повышение уровня жизни россиян. В рамках нацпроектов в регионе будет рекультивировано 24 мусорных полигона, реконструированы и построены очистные сооружения, модернизированы объекты водоснабжения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей — быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды, проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так - в ежедневном режиме общения с людьми - вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.