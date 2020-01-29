РИАМО - 29 янв. В кассах столичного метрополитена пассажиры Московских центральных диаметров записали более 17 тысяч абонементов для проезда в зоне «Пригород», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Функция записи абонементов для проезда на МЦД на транспортные карты «Тройка» доступна пассажирам столичного метрополитена со дня запуска движения на Московских центральных диаметрах. За два месяца работы первых двух линий нового наземного метро пассажиры уже записали на карту «Тройка» более 17 тысяч абонементов МЦД зоны «Пригород» в кассах столичного метро», – говорится в сообщении.

Пассажиры записывали на «Тройку» абонементы на одни сутки, трое суток, 30 дней, 90 дней, 365 дней. Больше всего на транспортную карту было записано абонементов на проезд на 30 дней (80%).

Также пассажиры чаще начали покупать проездные на количество поездок, а продажа разовых билетов уменьшилась. За первую неделю после запуска МЦД в метро было приобретено более 1,2 тысячи абонементов зоны «Пригород», с 5 по 11 декабря – более 2,8 тысячи. А пик реализации билетов пришелся на 9-15 января, тогда было продано свыше 3,9 тысячи абонементов.

Пассажиры первых двух диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск сэкономили свыше 205 миллионов рублей из-за выгодных тарифов на МЦД и возможности бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо.

Москвичи с запуском диаметров могут экономить до 50% на проезде каждый день, а жители Подмосковья – до 75%.