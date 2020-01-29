РИАМО – 29 янв. Рубль показал незначительное снижение к доллару на торгах, открывшихся в среду, сообщает Газета.ru.

«По данным на 10:06 мск, курс доллара увеличился на 3 копейки и составил 62,32 рубля. При этом курс евро не поменялся и зафиксировался на отметке 68,61 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость нефти марки Brent увеличилась на 1% до 59,38 доллара за баррель.

Эксперты считают, что российская валюта будет снижаться и дальше. Недавний «разворот» рубля был временным явлением, так как на долговых рынках развивающихся стран в дальнейшем будут сохраняться умеренные продажи, что свидетельствует о преобладании негативного отношения инвесторов к риску.