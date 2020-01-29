РИАМО - 29 янв. В ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев назвал наиболее важные дороги, построенные в Московской области в прошлом году.

«Мы продолжаем масштабную работу по ремонту и строительству дорог. Судя по опросам, жители замечают и высоко оценивают их качество. Если говорить о знаковых проектах, то результаты за 2019 год вы можете видеть на слайде. Это западный обход Сергиева Посада, который вывел грузовики из центра города. Зенинское шоссе, по которому мы получали большое количество обращений», - сказал Воробьев.

Он отметил, что также важными проектами являются улица 43-й Армии в Подольске, путепроводы в Реутове и Балашихе, мост в Щелкове.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.