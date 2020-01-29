РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. В микрорайоне Климовск Подольска начались работы по возобновлению строительства долгостроя ЖК «Эстет», сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«В рамках реализации инвестиционно-строительного контракта с ООО «Премьер-Инвест»на строительство ЖК «Эстет», расположенного в микрорайоне Климовск на улице Серпуховская, дом №5 и дом №5 корпус 1, в настоящее время возобновились подготовительные работы строительной площадки: обустраивается строительный городок, выкладываются подъездные пути из плит и проезды внутри площадки, осуществляется вывоз мусора», – говорится в сообщении.

В домах проводится подготовка к работам по возведению межквартирных перегородок, установка заграждений на лестничных маршах. Подключено электроснабжение по временной схеме. Идет поставка материалов.

Ранее правительство Московской области нашло потенциального инвестора для завершения строительства двух корпусов-долгостроев жилого комплекса «Эстет». Провели оценку объема работ и необходимых инвестиций.

ЖК «Эстет» начали строить в 2014 году. Застройщик ООО «Премьер-Инвест» планировал закончить объект в 2016 году, но из-за недостаточного финансирования он не выполнил свои обязательства в срок.

В 2015 году работы на строящемся объекте были прерваны, нарушены права 647 дольщиков.