РИАМО - 29 янв. Тысячу новых автобусов закупят в Подмосковье в 2020 году в рамках обновления автопарка перевозчиков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям региона в среду.

«Каждый день в Подмосковье на линию выходят 10 тысяч автобусов. 8 тысяч из них – новые машины со средним возрастом около трех лет. Наша задача - своевременно обновлять парк. Поручаю министерству транспорта совместно с перевозчиками закупить в 2020 году 1 тысячу новых автобусов», - сказал Воробьев.

По его словам, важно, чтобы транспорт приходил вовремя. Для этого в регионе создали систему, которая позволяет контролировать работу автобусов. Ежедневно в ЦУРе фиксируется выход машин на линию, параметры по выполнению рейсов и соблюдению расписания. Благодаря этому сегодня 8 из 10 автобусов приходят четко по графику, следующая задача – минимизировать опоздания остальных.

«Важно, чтобы частные компании также соблюдали требования и график, иначе они не будут работать в нашей области. Обращаю на это внимание министерства транспорта», - заключил Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.