РИАМО - 29 янв. В Подмосковье в 2020 году закупят 29 поездов, всего в регионе курсирует около 500 электричек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее для удобства жителей Дубны были назначены новые рейсы поездов-экспрессов. Кроме того, на Курском направлении Московской железной дороги с 3 февраля по рабочим дням начнут курсировать дополнительные пригородные поезда на участках Серпухов – Царицыно и Львовская – Царицыно.

«Если говорить про дальние направления, в прошлом году по просьбам жителей мы снова вернули экспресс в Дубну. В Подмосковье порядка 500 электричек. И люди тоже хотели бы видеть их современными и комфортными. Для этого за 2019 год мы купили 64 новых поезда. И в этом году приобретем еще 29», - сказал Воробьев в ходе обращения к жителям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти. Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что главное в работе властей — быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды, проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так - в ежедневном режиме общения с людьми - вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - подчеркнул Путин.