РИАМО - 29 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за активное участие в раздельном сборе отходов, с 2021 года в регионе мусор начнут перерабатывать по самым современным стандартам.

Воробьев в среду выступил с традиционным обращением к жителям Подмосковья.

«Что касается темы мусора. Уже с 2021 года бытовые отходы в Подмосковье будут перерабатываться по самым современным стандартам. Мы прошли и проходим тернистый путь. Цель была не просто закрыть старые полигоны, нужно было внедрить раздельный сбор и построить современную, экологически чистую индустрию переработки мусора на КПО. Хочу поблагодарить жителей, которые в прошлом году начали активно разделять мусор», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в многоквартирных домах система раздельного сбора отходов уже заработала, благодаря чему 12% всего мусора не попала на полигоны и не загрязняет природу.

Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.