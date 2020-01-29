РИАМО - 29 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил органам опеки в Подмосковье быть более деликатными в работе с приемными семьями.

«И большинство приемных родителей очень добросовестно выполняют свои обязательства. Спасибо вам! Но обращаюсь к органам опеки: родители этих детей просят, чтобы контроль был комфортным, деликатным и ненавязчивым. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю», - сказал Воробьев в среду в ходе традиционного обращения к жителям региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.