РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 янв. В 15 домах подмосковных Люберец в среду отключили горячее водоснабжение из-за ремонта на центральном тепловом пункте, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДС ЖКХ муниципалитета.

«Дорогие жители, 29 января до 17:00 прекращена подача горячей воды по адресам: улица Шоссейная, дом №6; улица Авиаторов, дом №11; улица Московская, дома №№13, 14, 15, 16; улица Юбилейная, дома №№17А,17Б, 18, 19,20, 21, 23, 24, 25. Это связано с ремонтом на ЦТП», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что до 16:00 в доме №8 микрорайона Птицефабрика поселка Томилино отключили отопление. Последствия аварии устраняет управляющая компания. Также до 17:30 не будет холодной воды в домах №№34 и 36 из-за работ водоканала.

Аварийно-восстановительные работы из-за обрыва линии и отключения антенны проводят в Люберцах в доме №8 на Южной улице и в домах №№24 и 30 на улице Космонавтов.