РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Подольский завод пищевого, упаковочного и нестандартного оборудования ООО «Воплощение» в феврале представит свою продукцию на Международной выставке в Москве, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Крупнейшая 27-я Международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо–2020» пройдет в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве с 10 по 14 февраля. Мероприятие организовано при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, торгово-промышленной палаты РФ и других.

«Участниками «Продэкспо» являются более 1,6 тысяч российских производителей и поставщиков продуктов питания и напитков, которые демонстрируют успехи реализации государственной программы импортозамещения в различных регионах России. Экспортерами являются более 500 компании-участника. Активное участие в выставке примет подольский завод пищевого, упаковочного и нестандартного оборудования ООО «Воплощение». В рамках экспозиции специалисты предприятия представят различные машины – для шинковки капусты, для очистки чеснока, для резки капусты на части, машину для резки овощей и другие», – говорится в сообщении.

Завод «Воплощение» – это российский производитель пищевого, сельскохозяйственного, упаковочного оборудования. Компания основана в 1998 году на базе Подольского электромеханического завода. ООО «Воплощение» производит широкий ассортимент оборудования для переработки овощей, производства кондитерских изделий, упаковки и дозирования и смешивания сыпучих продуктов, производства чипсов, а также для производства модифицированного крахмала.