РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. Тротуар на улице Чайковского в подмосковном Красногорске очистили от снега и наледи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Красногорска сообщил на портале, что тротуар на улице Чайковского не очищен от снега и наледи.

«Работы по очистке от снега и наледи тротуара на автомобильной дороге на улице Чайковского выполнены», - сказал начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа Евгений Владимирский.

Он отметил, что указанная в обращении дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.