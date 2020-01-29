РИАМО – 29 янв. По результатам всероссийского опроса НАФИ, около 40% россиян готовы повысить производительность труда, если им увеличат зарплату в полтора-два раза, сообщает РБК.

«Четверть россиян (40%) ответили, что готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза (21 и 19% соответственно). При повышении на 10, 20, 30 или 40% лучше работать готовы намного меньше – от 5 до 13%», – говорится в сообщении.

Примечательно, что несущественное повышение зарплаты не будет способствовать более усердной работе граждан.

Многие опрошенные заявили, что и так работают на пределе своих возможностей, поэтому прибавка к зарплате не заставит их работать усерднее и больше. Причем в Москве и Санкт-Петербурге таких людей больше – 27%.

Большинство работающих (54%) в текущем году не ожидают роста зарплаты. Однако 29% респондентов считают, что их зарплата повысится. Еще 7% граждан ждут сокращений.

По данным опроса сервиса «Работа.ру», в среднем россияне хотят зарабатывать 92 тысячи рублей ежемесячно.