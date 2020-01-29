РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 янв. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия подмосковного Подольска помогли многодетной матери из Орловской области в приобретении козы, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

В Георгиевское сестричество милосердия Подольска написала мама троих сыновей Анастасия Нагорнова. Она с детьми проживает в деревне Зябрево Орловской области в своем доме и воспитывает, воспитывает их одна.

«Деревня расположена в 5 километрах от трассы и школы. Ближайший город в 35 километрах, работы рядом нет, нужно ездить в город, а с маленькими детьми это невозможно. Нагорнова попросила у волонтеров помощь в приобретении козы и питания с памперсами. Мы откликнулись на эту просьбу о помощи! После того, как пообщались с Анастасией, проверили необходимые документы, решили исполнить небольшую мечту этой семьи – приобрести козочку», – говорится в сообщении.

Волонтеры перевели многодетной матери необходимые средства для приобретения козы и на запас корма для нее. Также ей была отправлена посылка с подгузниками и детским питанием.