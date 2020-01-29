РИАМО - 29 янв. В Подмосковье очищали и обрабатывали противогололедными материалами дороги региона порядка 1,4 тысячи единиц спецтехники за прошедшие сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта, в приоритетном порядке обрабатывались мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы, а также дороги с высокой интенсивностью движения.

«За сутки около 1,4 тысячи единиц спецтехники ликвидировали последствия снегопада, очистив и обработав порядка 37 тысяч километров областных дорог. В приоритетном порядке работы были проведены на подъездах к социально значимым местам», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Больше всего работ выполнили в Коломенском округе. Там за сутки очистили и обработали свыше 1,1 тысячи дорог, также большие объемы работ были проделаны в округе Солнечногорск – 612 километров, Рузском округе – 610 километров, округе Истра – 592 километра и округе Химки – 531 километр.

Егорьевский РУАД очистил 5,5 тысяч километров региональных дорог Егорьевска, Коломны, Шатуры, Воскресенска, Орехово-Зуева, Ликино-Дулева.

В среду в Московской области днем ожидается температура воздуха 0 градусов, ветер южный до 2 метров в секунду, снег преимущественно в западной части региона. К вечеру будет понижение температурного режима до –1 градуса, а также изменение направления и увеличение порывов ветра до 4 метров в секунду, также возможны осадки в виде снега с дождем во многих округах.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует при смене погодных условий быть особо внимательными на дорогах.