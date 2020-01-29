РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 янв. Появился новый аудиогид по 14 историческим местам усадьбы Ивановское в подмосковном Подольске, его можно слушать бесплатно, сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

«Для любителей пеших прогулок на izi.TRAVEL разместили бесплатный аудиогид «Парк усадьбы Ивановское», который включает 14 разделов. Автор – генеральный директор АНО «Агентство культурных и туристских инициатив «Наш уездъ» Марина Манейкина», – говорится в сообщении.

Во время прослушивания аудиогида можно узнать об усадьбе Ивановское, Померанцевой оранжерее, суконной фабрике, пароме, смотровой площадке, церкви, кладбище, даче, плодовом саде, парковом павильоне, конном дворе, березовой аллее, селе Ивановское и ряде других мест.