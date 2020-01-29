РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 янв. Заслуженные спортсмены страны проведут бесплатную тренировку по катанию на коньках для пожилых жителей Подольска в Ледовом дворце «Витязь» 30 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Открытая тренировка по катанию на коньках для жителей городского округа Подольск старшего возраста с участием заслуженных спортсменов состоится в подольском Ледовом дворце «Витязь» в четверг, 30 января. Тренировка начнется в 15:30 и будет организована в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». В мероприятии примут участие женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Планируется, что на лед выйдут около 200 человек», – говорится в сообщении.

Почетными гостями открытой тренировки станут мастер спорта международного класса, чемпионка России Галина Скиба, мастер спорта международного класса по хоккею, двукратный чемпион мира Игорь Князев. Помогут на льду фигуристам почтенного возраста воспитанница отделения фигурного катания МОСШОР «Витязь» Екатерина Кегниряднова, наставники подольской спортивной организации «Ночная хоккейная лига» Юрий Коптев, Сергей Максимов, Сергей Иванов, а также инструкторы Ледового дворца «Витязь».

Реализация губернаторского проекта «Активное долголетие» на территории Подольска стартовала 1 октября 2019 года. На базе спортивных учреждений и учреждений культуры округа работает ряд площадок, где ежедневно проводятся мероприятия для лиц пожилого возраста: занятия йогой, скандинавской ходьбой, плаванием, лечебной гимнастикой, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и многое другое.