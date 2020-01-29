РИАМО - 29 янв. Китай передал Российской Федерации геном коронавируса 2019-nCoV для исследования, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Китайская сторона передала России геном коронавируса, об этом говорится в заявлении генерального консульства России в Гуанчжоу. Кроме того, Китай и Россия совместно приступили к созданию вакцины от коронавируса», – говорится в материале.

Дипломатическое представительство РФ в Шанхае также обратилось к россиянам, которые пребывают на территорию Китая с просьбой не паниковать из-за опасного вируса.

В Китае появился и быстро распространился новый коронавирус 2019-nCoV. По всему миру им заразились уже порядка 6 тысяч человек. Известно о 132 погибших, 104 человека вылечены. В России пока не подтвердилось ни одного случая заболевания.

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России тщательно планировать свои поездки при посещении Китая и воздержаться от визитов в город Ухань до стабилизации ситуации.