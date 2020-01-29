РИАМО – 29 янв. Продажи лекарств в России по итогам 2019 года впервые за четыре года показали снижение, так, в 2019 году в РФ купили 5,1 миллиарда упаковок лекарств, что на 1,8% меньше, чем годом ранее, пишет в среду газета «Известия».

Падение рынка в натуральном выражении произошло впервые с 2015 года, все это время он рос каждый год на 2,9–4%. Такое снижение продаж может быть связано с изменением структуры продаж, а также с тем, что часть граждан попросту экономит на лекарствах.

«Значительнее всего сократились продажи лекарств от болезней пищеварительного тракта (на 26,4 миллиона упаковок), нервной системы (на 21,4 миллиона) и средств от простуды (21,2 миллиона). <…> Исключение составили только средства для сердца и сосудов (их продажи выросли на 2%) и для лечения заболеваний кожи (плюс 1%)», - говорится в материале.

Несмотря на то, что рынок показал снижение числа продаж, в денежном выражении продажи в 2019 году выросли на 3%, превысив 1 триллион рублей. Это произошло из-за того, что россияне стали предпочитать более дорогие препараты.

Средняя взвешенная цена за пачку лекарства в декабре составила 220 рублей, на 10,8% превысив аналогичный показатель 2018 года.

В то же время доля дженериков на фармацевтическом рынке России не уменьшилась. На 2019 год она составила 83,9% в натуральном выражении и 62,5% в денежном. При этом в 2018 году на неоригинальные препараты приходилось 61,3% и 23,6% соответственно.

По мнению заместителя гендиректора по развитию фармацевтической компании Stada CIS Ивана Глушкова, на падение продаж лекарств повлиял целый комплекс причин, одной из которых стало то, что россияне стали экономить на лекарствах. Исследование Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, проведенное в начале 2019 года подтверждает этот вывод — около 36% опрошенных граждан заявляли о снижении потребительской доступности лекарств и медицинских услуг за последний год.

Эксперты рынка отмечают, что в скором времени объем продаж лекарств может резко вырасти. Все из-за паники, вызванной распространением уханьского коронавируса — нового заболевания, эпидемия которого разразилась в Китае.