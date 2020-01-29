РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. Пропавшего более недели назад 47-летнего Юрия Чечелева разыскивают в подмосковном Красногорске, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Чечелев Юрий Михайлович, 47 лет, Москва, Красногорск, Московская область. С 21 января 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы с залысинами, серые глаза.

Чечелев был одет в темно-синий плащ с капюшоном, темно-синие классические брюки, голубую рубашку с рисунком, черные ботинки и темно-серую фуражку.

Информацию о месте нахождения Юрия Чечелева можно сообщить по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или единому номеру спасения 112.