РИАМО - 29 янв. В подмосковном Пушкине задержан мужчина, который отравил своего четырехмесячного ребенка, подмешивая в его детское питание снотворное, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По предварительным данным, 20 июля 2019 года утром отец покормил сына смесью из бутылочки, после чего с супругой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили мальчика без признаков жизни.

«В бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания экспертиза обнаружила снотворное средство. Смерть мальчика наступила в результате острого отравления снотворным веществом», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения ребенку смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан отец младенца. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Родственники сообщили, что отец мальчика принимал снотворные препараты для успокоения и сна, а также подсыпал их супруге.

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