РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 янв. В подмосковном Красногорске разыскивают 36-летнего Максима Мещерякова, пропавшего 10 дней назад, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Мещеряков Максим Иванович, 36 лет, Красногорск, Московская область – ЦАО Москва. С 19 января 2020 года его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Мещеряков был одет в черное полупальто, черные брюки, темно-коричневые ботинки и черную вязаную шапку.

Информацию о месте нахождения Максима Мещерякова можно сообщить по телефону горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или по единому номеру спасения 112.