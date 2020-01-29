РИАМО – 29 янв. Прошла жеребьевка участников Евровидения-2020, российский исполнитель будет выступать в первой половине полуфинала, порядковый номер объявят, когда будут известны все песни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме (Нидерланды) под девизом «Откройся!» с 12 по 16 мая.

«Вместе с Россией в первом полуфинале выступят Белоруссия, Украина, Азербайджан, Израиль, Кипр, Литва, Румыния, Хорватия, Мальта, Северная Македония, Словения, Бельгия, Ирландия, Норвегия, Австралия и Швеция 12 мая. В общей сложности в Евровидении-2020 примет участие 41 страна», - говорится в сообщении.

В 2019 году финал музыкального конкурса проходил в Израиле. Победу праздновал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, набравший 492 балла. Вторым стал представитель Италии Mahmood, в копилке которого оказалось 465 баллов. Россиянин Сергей Лазарев занял третье место с результатом 369 баллов. Баллы пересчитали из-за отстранения от голосования белорусского жюри, тем не менее Лазарев остался на третьем месте.