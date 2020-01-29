РИАМО – 29 янв. Сотрудники управляющей компании «Центрстрой» по инициативе жителей обновили подъезд №2 в доме №33 на Юбилейном проспекте Реутова, после чего он стал финалистом конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

Представители министерства ЖКХ, реутовского управления ЖКХ, члены Общественной палаты Реутова, Региональной ассоциации председателей советов многоквартирных домов и Госжилинспекции Московской области посетили лучший подъезд в Реутове.

«В подъезде №2 дома №33 на Юбилейном проспекте обновили интерьер: заменили входную дверь, перекрасили стены, установили восемь камер наблюдения, напольную плитку. Подобные инициативы жителей не остаются без внимания и награждаются соответствующими призами и подарками. Из 52 собственников квартир 45 приняли участие в ремонте мест общего пользования. Хочу выразить благодарность нашим жителям за внедрение практики соблюдения чистоты и благоустройства», – сказал глава горокруга Станислав Каторов.

В холле подъезда играет музыка, стоят комнатные растения, диван со столиком, на котором можно почитать книгу или журнал и даже поработать на компьютере. Стены в подъезде облагородили панелями из ламината с антивандальной целью.

«Жители аккуратно относятся к своему дому, но службы доставки мебели, например, часто не замечают, как царапают стены. Мы выбрали ламинат, он прочный и смотрится отлично. На сегодняшний день мы занимаемся озеленением и декорированием подъезда», – отметил старший по подъезду Игорь Чурсов.

В марте 2020 года конкурсная комиссия распределит призовые места по всем подъездам, которые вошли в финал конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».

Конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» проводится в рамках реализации губернаторской программы по ремонту подъездов и делится на пять номинаций. Второй подъезд дома №33 на Юбилейном проспекте участвует в номинации «Лучший отремонтированный подъезд в высокоэтажных домах». Если подъезд займет призовое место, то министерство ЖКХ наградит жителей поездкой по Подмосковью.