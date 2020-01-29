РИАМО – 29 янв. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил вице-премьера Татьяну Голикову руководителем штаба по предупреждению и распространению в России нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает Газета.ru.

«Также в штабе числятся министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель главы МВД России Александр Горовой, глава российского МЧС Евгений Зиничев, руководитель федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данквер и другие», - говорится в сообщении.

Ранее Мишустин провел совещание, в ходе которого обсуждались вопросы профилактики и контроля за распространением коронавируса.

В Китае появился и быстро распространился новый коронавирус 2019-nCoV. По всему миру им заразились уже более 6 тысяч человек, погибли из-за инфекции более 120 человек. В России пока не подтвердилось ни одного случая заболевания.