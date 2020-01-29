РИАМО - 29 янв. Для высадки деревьев в рамках акции «Наше дерево» подготовили 25 тысяч деревьев и участки в 25 парках Москвы, уже забронировано около 2,5 тысяч саженцев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках акции «Наше дерево» москвичи могут посадить дерево в честь новорожденного. В 2019 году, когда и стартовал проект, родители 2376 малышей высадили в парках столицы липы, дубы, сосны, ивы и клены.

«Заявки на высадку деревьев осенью 2020 года принимаются по 31 июля 2020 года. Подготовлено 25 тысяч деревьев и участки в 25 парках», - ответил Собянин на вопрос читателей газеты «Аргументы и факты».

Он добавил, что на данный момент уже забронировано 2,5 тысячи деревьев.

Подать заявку на высадку именного дерева в честь новорожденного можно на портале mos.ru в течение трех лет с даты рождения ребенка.