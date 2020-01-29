РИАМО - 29 янв. За прошлый год в стране было продано 30,14 миллиона смартфонов, это стало новым рекордом по реализации данных гаджетов, пишет в среду газета «Известия».

«Рост рынка поддерживает замена морально устаревших аппаратов на новые и переход с простых кнопочных телефонов на более модифицированные. Также функционал смартфонов все больше востребован у бизнеса и госструктур», – говорится в сообщении.

Рост продаж смартфонов в прошлом году составил всего 2%. Денежный оборот вырос на 7% и составил 495 миллиардов рублей.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что в текущем году рост продаж смартфонов может оказаться нулевым.

Аналитик GfK по рынку телекоммуникационных товаров Анна Шебек подчеркнула, что рост продаж смартфонов в России будет замедляться в этом году как в вопросе реализации гаджетов в штуках, так и в денежном выражении.

Эксперты называют причинами замедления роста рынка насыщение данными гаджетами и отсутствие принципиально новых технологий в этом виде продукции.

Они отмечают, что по многим параметрам смартфоны достигли своего предела, а развитие их развитие идет по большей части в области аксессуаров. Но если на рынке появятся другие технологии и нестандартные дизайнерские решения, то рост может возобновиться.