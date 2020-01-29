РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Госавтоинспекция подмосковных Люберец с 1 по 23 февраля проведет четыре рейда по выявлению нетрезвых водителей в Люберцах и Котельниках, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автомобилями водителями в состоянии опьянения будут проводиться в Люберцах и Котельниках. Рейды пройдут с 1 по 23 февраля с 22:00 до 23:00», - говорится в сообщении.

Первого февраля рейд пройдет по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №403; 9 февраля рейд состоится у дома №1 на Красногорской улице Люберец. Пятнадцатого февраля инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей по адресу: Котельники, Новорязанское шоссе, дом №5, а 23 февраля - у дома №5 на Дзержинском шоссе Котельников.