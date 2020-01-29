РИАМО – 29 янв. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил предоставить правоохранителям доступ к данным жителей страны в режиме онлайн, пишет газета «Ведомости».

Шадаев выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

«Согласно презентации (Шадаева – ред.), к 2024 году все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-разыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов», — говорится в материале.

Согласно презентации министра также планируется обеспечить полный доступ для жителей к их электронным медицинским картам, результатам анализов. Все медицинские организации планируют подключить к сервисам проведения видеоконференций с пациентами. Кроме того, все лица в группе риска планируют обеспечить персональными телемедицинскими устройствами мониторинга состояния, а во все медицинские инфосистемы намерены внедрить технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, по мнению Шадаева, необходимо уменьшить время, которое житель должен в год тратить на общение с органами власти – оно не должно превышать трех часов. Кроме того, планируется, что жители получат доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства, и информацию о том, кому их передали. Доступ можно будет получить в личном кабинете госуслуг к 2024 году.