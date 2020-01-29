РИАМО - 29 янв. Следователи начали допрашивать пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по столице по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, говорится в сообщении пресс-службы СК России.

«В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями», - говорится в сообщении.

Голунова задержали летом прошлого года в столице по подозрению в сбыте наркотиков, его отправили под домашний арест. Ситуация вызвала огромный общественный резонанс, через несколько дней уголовное дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении. Голунова освободили.

Позже по факту задержания журналиста возбудили уголовное дело. На пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что в связи с расследованием данного дела от работы в МВД РФ отстранили пятерых человек, в отношении экс-полицейских возбуждены уголовные дела.

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