РИАМО - 29 янв. Новый жилой комплекс площадью 100 тысяч квадратных метров может появиться в районе ВДНХ, его планирует построить группа ПИК Сергея Гордеева, пишет в среду газета «Коммерсант».

Возможным партнером по возведению объекта станет 3S Group Артема Чайки.

«Группа ПИК может застроить 3,5 гектара на улице Касаткина, 11, в районе ВДНХ на северо-востоке Москвы, следует из материалов стройкомплекса Москвы. Сейчас там находится бизнес-парк «Касаткина» компании «Гема» Александра Геллера», - отмечается в статье.

По словам директора департамента офисной недвижимости Accent Capital Владимира Рыбакова, арендаторы были заинтересованы бизнес-парком из-за типичных офисных зданий, которые востребованы производственными и торговыми компаниями.

Представитель Москомстройинвеста отметил, что столичные власти летом прошлого года одобрили строительство комплекса, включающего жилье и детский сад на 100 мест, на улице Касаткина, 11.

Замдиректора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова предположила, что стоимость участка на улице Касаткина обойдется в 1-1,2 миллиарда рублей.