РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 янв. Врач-пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Алексей Никишенков проконсультировал пациентов с патологией органов дыхания и прочел лекцию для врачей, сообщается в группе «Подольская городская клиническая больница №3» в соцсети «ВКонтакте».

«28 января научный сотрудник, врач-пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Алексей Никишенков на базе Подольской городской клинической больницы №3 провел консультацию пациентов, имеющих патологию органов дыхания и нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи, в том числе по программе высокотехнологичной медицинской помощи», – говорится в сообщении.

После он прочел лекцию для врачей на тему «Методы диагностики и слежения за течением идиопатического легочного фиброза».