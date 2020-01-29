Каждому из нас хотя бы раз звонили сотрудники кол-центров, вежливым голосом предлагая записаться на бесплатную медицинскую консультацию или диагностику. В ответ многие сразу бросают трубку, но есть и те, кто ведется. Бывший оператор кол-центра московской сети клиник рассказал РИАМО, как устроена эта работа, и как не попасть на крючок «продажников».
Уроки эмпатии
Полгода я работал операторам в кол-центре, который продавал услуги сети клиник по лечению спины. Устроился туда по совету друга, поскольку остро нуждался в деньгах.
Хотя эта работа требует хотя бы минимальных медицинских знаний, сотрудников с соответствующим образованием там немного – все заточено на продажи.
Моей задачей было любыми способами привести человека в клинику на «бесплатное» обследование, подготовив по телефону почву, чтобы на месте он раскошелился.
Клиентская база состояла из людей в возрасте 40 плюс, в основном пенсионеров.
Сначала операторы проходят небольшое обучение. Им ставят слушать чужие записи разговоров и проводят небольшой тренинг о том, как общаться с людьми, учат выражать эмпатию так, чтобы тебе поверили. Иногда врачи из клиники устраивают короткие скайп-конференции, где рассказывают про новые услуги, которые нужно активнее продавать.
При этом руководство мотивирует подчиненных фразами типа: «Надо быть сострадательным и успешным. Мы помогаем людям!».
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Уболтать клиента
Каждый день мне приносили анкеты со списками потенциальных клиентов и их контактами. Ранее их уже «вызвонила» диспетчерская по закупленной базе данных и получила согласие от людей на повторный обзвон, чтобы подробнее рассказать об услугах. Но иногда случалось, что родственники потенциальных клиентов отвечали мне по телефону, что те уже умерли.
База номеров хоть и пополнялась, но крутилась по кругу: одни и те же люди стабильно прозванивались раз в четыре месяца – раз у одного оператора не вышло уболтать клиента, выйдет у другого. Если кто-то долго и стабильно не выполнял план, то его увольняли.
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Лечение по бумажке
Потенциальным клиентам я представлялся как сотрудник или администратор клиники, которая якобы представляет бесплатную государственную программу.
Сначала нужно спросить какой у человека диагноз, а дальше – посмотреть в бумажке, висящей над столом, какие симптомы для него характерны, и спросить о них уверенным тоном.
Рядом – еще один список, с фамилиями известных врачей, которые в беседе упоминаются для красного словца и помогают вызвать доверие к клинике.
Человек рассчитывает, что услуга будет бесплатной, и вот тут моя задача – убедить его в том, что стоит отдать минимум 2000 рублей за более серьезное обследование, а лучше больше – на анализы с процедурами.
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Как ваши внуки?
Любой диалог строится из пяти стандартных ступеней: приветствие, выявление потребностей, презентация, отработка возражений и завершение сделки. Чтобы клиент согласился на твои условия, необходимо уделить максимум внимания четвертому пункту.
Делается это просто. Например, если он не готов выложить круглую сумму, можно ответить: «Считаете, дорого? А с чем именно сравниваете?». Как правило, люди отвечают, что в своей поликлинике сделают все это бесплатно. Здесь можно парировать, мол, сколько лет вы уже ходите туда, а все без толку.
Еще можно наладить контакт с собеседником через личные вопросы. Во время разговора можно мельком спросить о внуках, как дела на даче, постепенно раскручивая на услугу. Люди в пенсионном возрасте часто одиноки и порой поддерживают диалог просто потому, что скучают.
Однако некоторых приходилось обрабатывать очень долго, используя другие психологические аспекты. Такой разговор мог длиться по часу.
Самого оператора работа тоже психологически изматывает – это и беспрерывное общение с людьми, и грубость в свой адрес.
Чтобы не поддаться влиянию «продажника», стоит внимательно вслушиваться во фразы и интонации. Если вы вступили в диалог, то задавайте как можно больше вопросов, чтобы проверить компетентность звонящего и обнаружить подводные камни. Если вы понимаете, что история мутная, можно бросить трубку или отвечать максимально закрыто, не сообщать личные данные.
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«На пенсионерах делают хорошие деньги»
Когда клиент приходит в клинику – здесь начинается участок ответственности врачей и менеджеров.
Бесплатная консультация действительно возможна, но, скорее всего, ничего не даст. Врачи – тоже люди хотят денег. Порой пациенту цинично рассказывают, что ему срочно нужно пройти ту или иную дорогостоящую процедуру. На пенсионерах делают хорошие деньги.
В том числе, и за счет навязывания кредитов, которые напрямую влияли на заработок операторов вроде меня. Суммы кредитов могли доходить до 150 тысяч рублей.
В среднем операторы получают от 30 до 70 тысяч рублей в месяц.
Слышал, как коллеги хвастались тем, что благодаря кредиту получают неплохие прибавки зарплате.
Отзывы об услугах клиник слышал разные. Некоторые говорили, что лечение поставило их на ноги, кому-то стало только хуже. Для нас существовало правило: если пациент перезванивает с жалобой в кол-центр, нужно постараться отправить его в другую клинику той же сети, якобы там специалисты лучше.
А уж чем дело кончится – зависит только от него.
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