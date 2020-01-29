РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 янв. В подмосковном Подольске врачи обсудили действия медицинских работников в случае выявления пациента с признаками ОРВИ и коронавируса, сообщается в группе «Подольская городская клиническая больница №3» в соцсети «ВКонтакте».

«28 января состоялось рабочее совещание под руководством главного врача на тему: «Информация по коронавирусу». Помощник эпидемиолога Марина Евсеева прочла доклад «Алгоритм действий медицинских работников в случае выявления пациента с признаками ОРВИ или внебольничных пневмоний. Информация по распространению коронавируса в мире», – говорится в сообщении.

Коронавирусная инфекция у человека – результат проникновения микроорганизма, который способен поражать дыхательную систему, а также желудочно-кишечный тракт. Название вируса обусловлено тем, что на поверхности этого микроорганизма имеется кольцо и шипообразные наросты, что в целом напоминает корону. Он является неустойчивым к действию внешних факторов и мгновенно разрушается при температуре 56 градусов.

Все возрастные группы лиц являются восприимчивыми к этому микроорганизму: даже непродолжительный контакт с возбудителем инфекции приводит к заражению.

В целях профилактики случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо:

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей, перед и после приема пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории РФ информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.